У документі, який підбиває підсумки діяльності за другий квартал поточного року, повідомляється, що доходи Формули-1 склали 1,34 мільярда доларів, інформує Crash.net. Це на 35% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. При цьому операційний прибуток Liberty Media зріс більш ніж удвічі.

Основний дохід Формули-1 в розмірі 1,03 мільярда доларів становлять надходження від промоутерів, спонсорів і продажу прав на трансляції. У 2024 році цей показник становив 739 мільйонів доларів.

Нібито зростання відбулося через розширення календаря сезону. Цього року Формула-1 провела дев'ять перегонів у період з квітня по червень. Того року їх було вісім.

Операційний прибуток Формули-1 до вирахування зносу та амортизації, ключового показника прибутку, зріс більш ніж удвічі: зі 165 мільйонів доларів до 369 мільйонів доларів у річному обчисленні.

