"Не розумію паніки після Японії. Нудна Формула-1? Вона завжди була такою. Іноді ти можеш подивитись гонку 1986 року – і вона буде чудовою. Один піт-стоп, а два боліди попереду випереджають третій на 45 секунд. Зніміть свої рожеві окуляри.

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Ми зараз намагаємося збільшити кількість обгонів, піт-стопів. Ми повинні любити Формулу-1 такою, якою вона є. І ще, мені здається, потрібно менше ЗМІ на етапах, менше уваги.

Це не вина журналістів, але дуже багато прес-конференцій, спілкування з пресою. Після кожної практики, після кожної сесії питання і питання, на які відповідають 20 пілотів та усі керівники. Ми говоримо надто багато, надто багато уваги ЗМІ", – цитує Алонсо Motorsport.

Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться 13 квітня у Бахрейні.

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