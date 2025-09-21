Формула-1: переможний дубль Ферстаппена, провал Піастрі, подіум для Сайнса
Завершився черговий етап чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Азербайджана. Результати перегонів – у цій новині на "Футбол 24+".
Формула-1, Гран-прі Азербайджана, топ-3
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 51 коло
2. Джордж Рассел (Мерседес) +13.544
3. Карлос Сайнс (Вільямс) +18.239
Гран-прі Азербайджана: Ферстаппен забрав поул, Піастрі розбив болід, червоні прапори були символом кваліфікації
Ферстаппен з Ред Булл, який виграв кваліфікацію, першим пішов зі стартової решітки та впевнено захопив лідерство. А ось позаду ньому майже відразу розігралася трагедія – Оскар Піастрі, лідер сезону, врізався у бар'єри в п'ятому повороті першого кола та зійшов із дистанції. На трасу виїхала машина безпеки. Австралієць розбив свій болід і у кваліфікації, після чого команді довелося замінити на машині шасі.
Після такого старту перегони продовжилися у, так би мовити, робочому режимі –Ферстаппен впевнено вів пелотон за собою, а далі була локальна боротьба за найкращу позицію. Вона краще вдалася Джорджу Расселу з Мерседесу. Він з п'ятої стартової позиції вийшов на друге місце. Карлос Сайнс відкотився на третє місце.
Історичний рекорд Формули-1 встановлено в Баку, а Ферстаппен наздогнав легендарного Сенну