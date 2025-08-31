Формула 1: перемога Піастрі, подіум Аджара, сенсаційний схід з траси Норріса, Хемілтона та Леклера
Завершився 15-й етап Формули-1 – Гран-прі Нідерландів. Результати перегонів читайте в цій новині на "Футбол 24+".
Формула-1. Гран-прі Нідерландів. Топ-3:
1. Оскар Піастрі (Макларен) - 1:38:29.849
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1.271
3. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) +3.233
Гран-прі Нідерландів: поул Піастрі, Ферстаппен – третій, Хемілтон ледь знову не збив тварину на трасі
Оскар Піастрі здобув сьому перемогу в сезоні, тріумфувавши на трасі в Зандворті. Австралієць утримував контроль над гонкою з перших кіл, зберігав дистанцію від суперників і впевнено довів заїзд до перемоги.
Його напарник по Макларен Ландо Норріс змушений був зійти з дистанції за вісім кіл до фінішу – у боліда виникли несподівані технічні проблеми, і машина загорілася. Це дозволило Піастрі заробити 25 очок і збільшити відрив у заліку сезону.
Друге місце посів чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен. Голландець потужно стартував і навіть пройшов Норріса, але на довгій дистанції не зміг нав’язати боротьбу швидшому Макларен.
На подіум сенсаційно піднявся Ісак Аджар із Рейсінг Буллз. Француз упевнено втримав позицію після кваліфікації й у підсумку фінішував третім, скориставшись сходом Норріса. Для молодого гонщика це найбільше досягнення у Формулі-1.
Феррарі пережила справжній провал. Льюїс Хемілтон вилетів із траси й розбив машину, викликавши сейфті-кар. Шарль Леклер згодом агресивно атакував Джорджа Расселла, після чого зіткнувся з Андреа Антонеллі. Італієць визнав провину, але для Феррарі це не мало значення – обидва пілоти не завершили перегони.
Український пілот Вільямс, який здобув історичний подіум, спрогнозував переможця Формули-1: "Він ще не робив помилок"