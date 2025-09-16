Формула-1 оголосила етапи сезону-2026 зі спринтерськими перегонами – їхня кількість не змінилася
Гран-прі зі спринтерськими вікендами більше не стало.
Формула-1 назвала всі етапи майбутнього сезону 2026 року, де відбудуться спринтерські перегони.
Заїзди у форматі спринтів відбудуться на трасах у Китаї, Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах та Сінгапурі. Вперше вони будуть проведені під час Гран-прі Канади, Нідерландів та Сінгапуру.
Раніше повідомлялося, що Формула-1 однозначно збільшить кількість спринтів. Було вирішено зберегти саме шість спринтерських Гран-прі, а збільшення їхньої кількості провести пізніше.
