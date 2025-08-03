Напередодні гонщик Феррарі Шарль Леклер завоював поул-позицію на кваліфікації. Піастрі та Норріс (обидва з Макларен) починали другим та третім відповідно.

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Ландо Норріс вирвався вперед на 23-му колі перегонів. Фернандо Алонсо та Джордж Расселл потрапили в аварію – на щастя, без наслідків для обох.

LAP 25/70



Russell and Alonso make contact on the run down to Turn 2



Doesn't look like there's any damage #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/rZRiBEgxJR — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Олівер Берман (Хаас) був змушений достроково завершити перегони на 49-му колі через пошкодження боліда. А Піастрі через 2 кола вирвався на другу позицію, випередивши Шарля Леклера. В підсумку, француз взагалі не потрапив на п'єдестал, пропустивши вперед ще й Джорджа Расселла. Переможцем став Ландо Норріс, а Ферстаппен взагалі впав на 9 позицію.