Формула 1: Норріс вирвав перемогу, аварія Алонсо та Расселла, провал Леклера та Ферстаппена
Завершився 14-й етап Формули-1 – Гран-прі Угорщини. Результати перегонів читайте в цій новині на "Футбол 24+".
Напередодні гонщик Феррарі Шарль Леклер завоював поул-позицію на кваліфікації. Піастрі та Норріс (обидва з Макларен) починали другим та третім відповідно.
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Ландо Норріс вирвався вперед на 23-му колі перегонів. Фернандо Алонсо та Джордж Расселл потрапили в аварію – на щастя, без наслідків для обох.
Олівер Берман (Хаас) був змушений достроково завершити перегони на 49-му колі через пошкодження боліда. А Піастрі через 2 кола вирвався на другу позицію, випередивши Шарля Леклера. В підсумку, француз взагалі не потрапив на п'єдестал, пропустивши вперед ще й Джорджа Расселла. Переможцем став Ландо Норріс, а Ферстаппен взагалі впав на 9 позицію.