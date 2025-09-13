Вже у сезоні 2027 року в Формулі-1 може з'явитись більша кількість спринтерських гонок, повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, позитивні відгуки фанатів та гонщиків змусили керівництво серії замислитися над збільшенням кількості спринтів до десяти на рік.

"Мушу сказати, що, окрім деяких старших затятих фанатів, усі хочуть спринтерських вікендів. Промоутери наполягають на такому форматі, і тепер пілоти також зацікавлені в цьому. Я трохи провокую, але вільні тренування приваблюють суперспеціалістів. Люди, які хочуть побачити більше дії, віддають перевагу спринтерському вікенду. З п’ятниці є багато чого, що можна обговорити та прокоментувати, є кваліфікаційна сесія, але я розумію, що це має стати частиною культури Формули-1", – сказав президент Ф-1 Стефано Доменікалі.

Нагадаємо, спринти з'явились у королівських автоперегонах у 2021 році. У перших двох сезонах відбувалось по три такі гонки на рік. Але, починаючи з 2023 року, їхня кількість зросла до шести на рік.

