Формула-1. Гран-прі Італії. Топ-3:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 53 кола

2. Ландо Норріс (Макларен) +19.207

3. Оскар Піастрі (Макларен) +21.351

Гран-прі Італії: Ферстаппен з рекордом кола забрав сенсаційний поул у Монці

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен з рекордом кола виграв поул на трасі в Монці та першим пішов зі старту основної гонки. Саме між ним та Ландо Норрісом і Оскаром Піастрі з Макларена розгорнулася боротьба на перемогу.

Переможцем у ній став Ферстаппен, якому вдався дубль – перемога у кваліфікації та у перегонах. Обидва Макларена фінішували за ним – спочатку Норріс, а потім Піастрі, який на 49 колі пропустив партнера вперед.

За топ-3 розташувалися Шарль Леклер, Джордж Рассел та Льюїс Хемілтон.

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо з Астон Мартін достроково завершив перегони. Він достроково заїхав у бокси через поломку підвіски, а от Ніко Хюлькенберг із Заубера через технічні проблеми взагалі не зміг стартувати.

Ферстаппен увійшов в історію Формули-1 – встановив шалений рекорд