Ястремська стала переможницею номінації "найкращий удар місяця в липні", повідомляє WTA.

Даяна відзначилася ефектним форхендом у матчі 1/16 фіналу турніру в Гамбурзі проти Юле Німаєр. Тоді українка перемогла представницю Німеччини з рахунком 6:4, 6:4.

За підсумками голосування Даяна Ястремська випередила Лоїс Буассон, Вінус Вільямс, Жиль Тайхман, Емму Радукану, Тейлор Таунсенд і Чжан Шуай, Марію Боузкову і Майю Джойнт. Ястремська стала вже третьою українкою, яка перемагала в номінації "найкращий удар місяця" у 2025 році. Раніше це вдавалося Марті Костюк у березні та Еліні Світоліній у квітні.

A full-stretch, no-doubt forehand laser ‍



Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6 — wta (@WTA) August 7, 2025

