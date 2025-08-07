Форхенд Ястремської визнали найкращим ударом місяця в Турі – ВІДЕО
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 35) отримала почесне визнання від жіночої тенісної асоціації.
Ястремська стала переможницею номінації "найкращий удар місяця в липні", повідомляє WTA.
Українські тенісистки отримають шанс на рекордні призові US Open – в Нью-Йорку будуть неймовірні гроші
Даяна відзначилася ефектним форхендом у матчі 1/16 фіналу турніру в Гамбурзі проти Юле Німаєр. Тоді українка перемогла представницю Німеччини з рахунком 6:4, 6:4.
За підсумками голосування Даяна Ястремська випередила Лоїс Буассон, Вінус Вільямс, Жиль Тайхман, Емму Радукану, Тейлор Таунсенд і Чжан Шуай, Марію Боузкову і Майю Джойнт. Ястремська стала вже третьою українкою, яка перемагала в номінації "найкращий удар місяця" у 2025 році. Раніше це вдавалося Марті Костюк у березні та Еліні Світоліній у квітні.
Перший сіяний програв розбірки "перефарбованих" росіян, Шелтон виграв американське дербі: відомі фіналісти Торонто