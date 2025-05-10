Відбулися чергові матчі плей-офф НХЛ 2024/25. Результат і звіт про ігри читайте в цій новині "Футбол 24".

Плей-оф НХЛ 2024/25

Флорида – Торонто – 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Шайби: Барков, 07:35, Райнгарт, 24:13, Верхейге, 25:17, Гаджович, 35:07, Маршан, 75:27 – Найз, 00:23, Таварес, 05:57, 22:52 біл., Райллі, 50:56.

Торонто веде у серії 2:1

Вінніпег – Даллас – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: Віларді, 03:35 біл., Елерс, 07:07, Лаурі, 31:02, Елерс, 56:20 порожні ворота.

Рахунок у серії нічийний – 1:1

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Клуб Флорида на домашній Амерант Банк Арена в третьому матчі серії з Торонто домігся вольової перемоги в овертаймі та скоротив загальний рахунок – 2:1.

Героєм поєдинку став Бред Маршан – автор переможної шайби для Пантерз на 16-й хвилині овертайму.

У ніч на 12 травня Флорида і Торонто зустрінуться вчетверте.

Вінніпег на льоду рідної арени Канада Лайф-центр не помітив опору з боку Далласа і здобув комфортну перемогу 4:0. Рахунок у серії став нічийним – 1:1.

За Джест дублем відзначився Ніколай Елерс, який набрав у сумі три очки (2+1). Також варто відзначити кліншит голкіпера Вінніпега Коннора Хеллебайка (22 кидки).

У Далласі в ніч на 12 травня команди проведуть третю зустріч.

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