"Тоді був важкий час. Спочатку ми виграли олімпійське золото, потім повернулися до Росії, а потім почалася війна. Але я вже десь на Різдво вирішив, що моя кар'єра в КХЛ закінчена. У певному сенсі та ліга вже висмоктала з мене всі соки, і все одно настав час шукати щось інше. Війна прискорила мій від'їзд з Росії на пару місяців.

Ми виїхали звідти швидко, коли не було інформації, чи будуть закриті кордони. Брак знань у тій ситуації був досить виснажливим. Ми, іноземці, швидко вивезли свої сім'ї з країни, але гравці залишилися там ще на кілька днів. Нас, фінських гравців, було близько десятка, і ми одразу ж виїхали", – сказав хокеїст.

Хартікайнен також заявив, що його колишній клуб Салават Юлаєв не виплатив йому зарплату за три місяці, оскільки він розірвав контракт.

"Виплата заробітної плати припинилася в день нашого звільнення. Це включало б тримісячну зарплату, яку ми мали б отримати. Але коли ми самі розірвали контракт, виплата заробітної плати на цьому припинилася. І, звичайно, ми не отримали премії за цей період.

Це коштувало мені трохи фінансово, але я тоді про це не думав. Але так, я не отримав жодних грошей з того періоду", – сказав Хартікайнен для Iltalehti.fi.

Теему Хартікайнен грав за російський Салават Юлаєв 3 2013 по 2022 рр. До цього він виступав за Едмонтон у НХЛ. У 2022 році гравець разом зі збірною Фінляндії став чемпіоном світу.

