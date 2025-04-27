Плей-офф Суперліги 2024/25, фінал, перший матч

Дніпро – Київ-Баскет – 89:70 (34:16, 17:21, 12:16, 26:17)

Дніпро: Закурдаєв 18 + 5 передач, Конєв 17 + 9 підбирань + 8 передач, Тимофеєнко 14 + 5 підбирань, Загреба 13, Горобченко 12 - 5 втрат – старт; Бондарчук 5, Сорочан 4, Дубоненко 3, Сипало 3, Ліщина 0, Попов 0

Київ-Баскет: Клевзуник 18, Сушкін 15 + 5 передач - 5 втрати, Буренко 11 + 8 передач, Сандул 10 + 11 підбирань, Зайцев 10 + 5 підбирань – старт; Сафонов 3, Когут 2, Смітюх 1, Карпюк 0, Бур 0, Кобилінський 0, Маярчук 0

Команди вперше зустрічалися у плей-офф, і Дніпро виступав явним фаворитом фінальної серії. Чинний чемпіон відразу підтвердив свої амбіції, вигравши першу чверть з перевагою у 18 очок.

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Київ-Баскет "відкусив" по 4 пункти у наступних двох періодах, проте Дніпро не дав жодних надій на камбек. У підсумку підопічні Володимира Коваля святкували перемогу 89:70. Найрезультативнішими у складах команд стали Максим Закурдаєв та Денис Клевзуник – по 18 очок. Захисник Київ-Баскета кидав виключно з меж дуги і не припустився жодного промаху (9 з 9). Слід відзначити і Володимира Конєва, який міг оформити перший за понад 3 роки трипл-дабл в українській Суперлізі. Забракло одного підбирання та 2 передач.

Друга гра фінальної серії відбудеться 30 квітня. Якщо Дніпро переможе, то здобуте свій другий поспіль і третій загалом титул чемпіона України.