Жіноча збірна України з тенісу вперше пробилась у фінальну частину турніру Кубка Біллі Джин. Де можна буде стежити за матчами наживо, підкаже "Футбол 24+".

Уже 17 вересня жіноча збірна України з тенісу стартує в 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин матчем проти Іспанії. Безкоштовну трансляцію поєдинку покаже YouTube-канал Setanta Sports.

Варто додати, що в складі національної збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила та Надія Кіченок.

Нагадаємо, фінальна частина міжнародного турніру пройде з 16 по 21 вересня в місті Шеньчжень (КНР). Україна вперше у своїй історії гратиме у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні українки виграли свою кваліфікаційну групу до турніру, випередивши команди Польщі та Швейцарії.

