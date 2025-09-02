Фільм з Усиком отримав довгі овації на Венеційському фестивалі: Скеля Джонсон не стримав сліз – йому пророкують Оскар
Фільм "Руйнівна машина" з Олександром Усиком отримав визнання на кінофестивалі у Венеції.
На Венеційському кінофестивалі відбувся показ фільму "Руйнівна машина", роль в якому виконав український боксер Олександр Усик.
Стрічка з Двейном Джонсоном і Емілі Блант у головних ролях отримала 15-хвилинні овації від аудиторії. Скеля настільки розчулився такому визнанню, що не стримав сліз перед публікою. Відео щирих емоцій екс-реслера опублікували в соцмережі X.
Фільм уже охрестили найкращою акторською роботою Двейна Джонсона і пророкують йому щонайменше номінацію на премію Оскар. Екс-реслер здебільшого мав славу посереднього актора розважальних фільмів і не рідко номінувався на антипремію Золота Малина, яку вручають найгіршим виконавцям ролей.
Олександр Усик же виконав у фільмі "Руйнівна машина" роль українського чемпіона зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина, який став одним з небагатьох бійців, які здолали Марка Керра – головного героя стрічки, якого грає Джонсон. Всесвітня прем'єра фільму запланована на 3 жовтня.
