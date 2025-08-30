Апеляційна палата комісії з етики та дисципліни ФІДЕ вирішила забрати у Шевченка звання гросмейстера. Про це повідомила прес-служба організації.

У жовтні 2024 року Кирила відсторонили від командного чемпіонату Іспанії через підозру в шахрайстві. Шахіста звинуватили в зберіганні прихованого телефону в туалеті. Спочатку Шевченко заперечував всі звинувачення, але пізніше визнав свою провину.

У березні він отримав дискваліфікацію до жовтня 2026 року. Згідно з новим вердиктом ФІДЕ, шахіста позбавили звання гросмейстера.

До слова, Кирило Шевченко народився в Україні, але після початку повномасштабної війни він змінив громадянство на румунське. У 2021 році Кирило виграв командний ЧЄ-2021 у складі збірної України.

