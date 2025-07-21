"Відповідно до політики ФІДЕ, яка спирається на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також практику низки міжнародних спортивних федерацій – таких як World Aquatics, Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація гімнастики – Рада ФІДЕ ухвалила рішення дозволити участь команди спортсменок російської національності у жіночому командному чемпіонаті світу 2025 року під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа про відсутність заперечень від МОК.

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Це рішення ґрунтується на прецеденті, встановленому резолюцією ФІДЕ у січні 2025 року, яка дозволила участь нейтральних команд з уразливих груп (молоді та спортсменів з інвалідністю) у командних змаганнях. Усі подібні учасники змагаються без національної символіки, у повній відповідності до політики МОК", – йдеться у повідомленні організації.

Додамо, що чемпіонат світу з шахів пройде у листопаді в Іспанії. Варто відзначити, що президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович.

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