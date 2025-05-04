Відбулася кваліфікація гран-прі Маямі у сезоні 2025 року Формули 1. Результати та звіт читайте на "Футбол 24+".

Після хаотично-дощового спринту траса засохла і дозволила спокійно провести основну кваліфікацію. У першому сегменті вилетіли Берман, Стролл, Гаслі, Алонсо та Хюлькенберг (20-16 місця). Гонщик Хаас і в спринті стартував останнім, але примудрився залізти в очки.

Ферстаппен розбив Антонеллі на піт-стопі, Норрісу подарували перемогу, провал і геніальність Феррарі: спринт в Маямі

Головною подією другого сегмента став виліт Льюїса Хемілтона. 7-разовий чемпіон світу виборов лише 12-ту сходинку і вперше за кермом Феррарі не пробився до третього сегмента. Разом з ним вилетіли Лоусон, Дуен, Бортолето і Аджар.

Останній сегмент став черговим підтвердженням майстерності Ферстаппена. Чинний чемпіон після безглуздого провалу в спринті зібрався та взяв головний поул, випередивши Ландо Норріса на 65 тисячних секунди. Андреа Кімі Антонеллі точно щось вміє на швидкому колі в Маямі, здобувши солідне третє місце. Лідер заліку пілотів Оскар Піастрі лише четвертий. Далі Рассел, дует пілотів Вільямс і Леклер, який підкреслив посередність Феррарі на цій трасі. Топ-10 замкнули Окон і Цунода.