ФХУ підтримала бажання Київ Кепіталз грати у Балтійській лізі – клуб отримав одну умову
Президент Федерації хокею України Сергій Мазур оцінив плани столичного Київ Кепіталз.
Голова національної федерації заявив, що бажання київського клубу виступати у Балтійській лізі – це позитивний крок. Втім, за словами Мазура, Київ Кепіталз зобов’язаний поважати чемпіонат України.
Віце-чемпіон України з хокею представив новий тренерський штаб – команда гратиме у Балтійській лізі
"Федерація хокею України підтримує ініціативу щодо можливої участі хокейного клубу Київ Кепіталз у Балтійській лізі. Ми позитивно оцінюємо прагнення українських команд представляти нашу країну на міжнародному рівні та сприяємо розвитку спортивної дипломатії.
Водночас одним із ключових питань, пов’язаних із участю команди в Балтійській лізі, є її участь у внутрішньому чемпіонаті України. Це – одна з основних тем, над якою сьогодні спільно працюють Федерація та клуб.
Сподіваємось, що найближчим часом усі необхідні формальності будуть врегульовані, і клуб зможе повноцінно брати участь як у чемпіонаті України, так і в Балтійській лізі", – цитує Мазура пресс-служба ФХУ.
Київ Кепіталз є чинним віце-чемпіоном України. Нещодавно клуб представив новий тренерський штаб.
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