Голова національної федерації заявив, що бажання київського клубу виступати у Балтійській лізі – це позитивний крок. Втім, за словами Мазура, Київ Кепіталз зобов’язаний поважати чемпіонат України.

Віце-чемпіон України з хокею представив новий тренерський штаб – команда гратиме у Балтійській лізі

"Федерація хокею України підтримує ініціативу щодо можливої участі хокейного клубу Київ Кепіталз у Балтійській лізі. Ми позитивно оцінюємо прагнення українських команд представляти нашу країну на міжнародному рівні та сприяємо розвитку спортивної дипломатії.

Водночас одним із ключових питань, пов’язаних із участю команди в Балтійській лізі, є її участь у внутрішньому чемпіонаті України. Це – одна з основних тем, над якою сьогодні спільно працюють Федерація та клуб.

Сподіваємось, що найближчим часом усі необхідні формальності будуть врегульовані, і клуб зможе повноцінно брати участь як у чемпіонаті України, так і в Балтійській лізі", – цитує Мазура пресс-служба ФХУ.

Київ Кепіталз є чинним віце-чемпіоном України. Нещодавно клуб представив новий тренерський штаб.

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