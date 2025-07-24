"Я дуже добре знаю радника Ред Булл. Ми Гельмутом Марко досі підтримуємо зв’язок. Якби всі ці розмови стали більш конкретними, мені спершу потрібно було б чітко зрозуміти, які завдання мені доведеться виконувати. Від цього залежало б моє рішення. Я маю відповідний досвід і профіль.

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Молодим талантам у Формулі-1 дуже важливо мати поряд когось, хто може допомогти. Але не в сенсі того, щоб вказувати, де гальмувати чи як проходити повороти. Це пілот має вміти робити сам. Натомість важлива підтримка у ментальному плані.

Ви не можете змінити гонщика. Ви можете допомогти йому розвивати сильні сторони та працювати над слабкими. Але намагатися зробити з когось наступного Хемілтона чи Шумахера – це так не працює. Усе залежить від розуміння особистості, а не нав’язування їй чужого характеру та стилю", – цитує 38-річного Феттеля Racing News 365.

Нагадаємо, що Себастьян Феттель завершив кар'єру гонщика в Формулі-1 у 2022 році.

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