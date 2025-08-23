"Сучасні двигуни занадто дорогі. Окрім наклейки "Гібрид", жодного переходу до серійного виробництва не було, бо він був занадто складним. Зі спортивного принципу, змагання повинні бути максимально рівними, не завдаючи шкоди духу Формули-1. І звичайні люди мають бути здатні дозволити собі цей вид спорту.

Гран-прі Формули-1 – це велика подія у світі спорту з величезною аудиторією. Це дозволяє мені досліджувати багато нових тем. Як мені доставити глядачів на трасу і потім повернути їх? Що люди роблять під час Гран-прі? Який їхній внесок у цю подію?

Я мав змогу відчути, що таке двигун V10, як він звучить. І це частина шоу та вражень від Формули-1. У минулому ви не просто йшли на гоночну трасу, щоб побачити, хто переможе. Ви також хотіли вдихнути всю цю атмосферу.

Я справді думаю, що підростає покоління, для якого звук V10 вже не такий важливий, як для нас, але яке все ще може захоплюватись цим. Питання в тому, чи має формула двигунів королеви автоспорту бути актуальною для виробництва дорожніх автомобілів. Я так не думаю", – цитує Себастьяна Феттеля Motorsport.

Нагадаємо, що легендарний німець завершив кар'єру гонщика у 2022 році. Зараз 38-річний екс-пілот може повернутися в Ред Булл, ставши радником команди.

