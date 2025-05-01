Феттель завершив свою кар'єру у Формулі-1 ще після завершення сезону 2022 року, але чутки про його можливе повернення не зникають. Перегонник Феррарі Льюїс Хемілтон навіть натякав на повернення екс-колеги.

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Раніше Себастьян вів перемовини з Ауді, але отримав відмову. Аналогічно завершились і спроби домовитись з Ред Булл. Однак, навіть якщо Феттель таки отримає пропозицію повернутись в перегони, є ще один важливий нюанс – заборона від його дітей, повідомляє racingnews365.

"Мої діти сказали, що мені більше не можна сідати за кермо. Їм дуже подобається, що я з ними, і, звичайно, це приємно чути. Мені вдалося знайти свій ритм за межами Формули-1, і мені вдалося зберегти солодкий мир в родині! Я звик до свого нового життя", – наводить слова Феттеля видання.

Цікаво, що радник Ред Булл Гельмут Марко заявив, що бачить Себа у своїй ролі в команді. Проте, сам Феттель уникнув прямої відповіді на питання щодо цього: "Це важливі питання, на які немає швидких відповідей".

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