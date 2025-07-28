"Я хотів би, щоб гонка розпочалася одразу. Навіть не було дощу. Так, між першим і п’ятим поворотами було чимало води, але якби ми проїхали два-три кола за машиною безпеки, траса стала б чистішою і готовою до старту.

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Я знав, що вони будуть обережнішими через Сільверстоун (Гран-прі Великої Британії, – прим.), але це вже не мало сенсу. Тоді вже краще почекати повного висихання і стартувати на сліках – але це не перегони у вологу погоду.

Ми зробили певний вибір щодо налаштувань для проміжних шин, але зрештою нам дозволили їхати лише в майже сухих умовах. Це розчаровує, бо після Сільверстоуна ми говорили, що варто бути обережнішими, але тепер FIA вчинила навпаки. Наші налаштування виявилися невдалими, а на сухій трасі ми втрачали швидкість на прямих. Проблеми з балансом машини лише посилили ситуацію", – цитує Ферстаппена Racingnews365.

Нагадаємо, старт Гран-прі Бельгії затримали на 80 хвилин через дощ і мокру трасу. Як наслідок, команди, які налаштовували боліди на такі умови, залишились незадоволені таким рішенням. Ферстаппен, який стартував четвертим, не зумів відіграти бодай одну позицію і втретє поспіль залишився без подіуму.

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