"Мені здається, я вже казав це раніше. Люди трохи забувають: минулий сезон був для Піастрі лише другим, а тепер він на третьому – і виглядає дуже сильно.

Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Саудівської Аравії, Ферстраппен прийшов другим через прикрий штраф

Мені подобається його підхід – дуже спокійний. Це помітно на трасі: він діє там, де треба, майже не припускається помилок. Саме це потрібно, якщо хочеш боротися за титул.

Марк (Веббер – менеджер, – прим.) поруч із ним і, думаю, багато в чому йому допомагає. Це чудово. Люди вчаться на досвіді – у мене це було з батьком, а у нього з Марком. У підсумку Оскар реалізовує свій талант, і це приємно бачити", – цитує Ферстаппена Racingnews365.

Нагадаємо, на Гран-прі Саудівської Аравії Ферстаппен стартував із поул-позишн, однак Піастрі опинився попереду на вході в першу шикану. Нідерландець зрізав її, залишився на першому місці, але згодом отримав 5 секунд штрафу за здобуту перевагу, що коштувало йому перемоги. Піастрі здобув перше місце та вперше у кар'єрі очолив загальний залік.

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