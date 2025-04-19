Перший сегмент минув без великих сенсацій. Габріель Бортолето припустився помилки, ледь не розбив болід і завтра стартує останнім. Естебан Окон провалив кваліфікацію (19-те місце), однак пілоту Хаас не звикати прориватися в гонці. Також вилетіли Ніко Хюлькенберг, Джек Дуен та Ленс Стролл (18-16 місця).

300 мільйонів доларів за 3 роки: середняк Формули-1 змінює власників і хоче заманити Ферстаппена космічним контрактом

Спокійно минув і другий сегмент. У цій частині кваліфікацію завершили Олівер Берман, Ісак Аджар, Фернандо Алонсо, Ліам Лоусон та Александер Албон (15-11). Льюїс Хемілтон "заповз" у топ-10, випередивши гонщика Вільямс усього на 7 тисячних секунди.

У третьому сегменті нарешті стало гаряче. Чергової грубої помилки припустився Ландо Норріс. Поки ще лідер чемпіонату надто агресивно атакував поребрик, втратив контроль і вліпив ліву частину боліду в стіну. Десята сходинка для пілота Макларен, а для механіків зайва робота.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Залишилися два очевидні кандидати на поул – Оскар Піастрі та Макс Ферстаппен, який єдиний знайшов темп для боротьби з Макларенами. Під завісу хороше коло зібрав і Расселл, але цього вистачило лише для третьої сходинки. Другим розпочне Піастрі, а першим неймовірний Ферстаппен, який випередив австралійця на одну соту секунди! Місця з четвертого по дев'яте – Леклер, Антонеллі, Сайнс, Хемілтон, Цунода і Гаслі.

Гонка гран-прі Саудівської Аравії запланована на завтра (20 квітня), початок о 20:00 за київським часом.