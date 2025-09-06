Макс Ферстаппен показав найшвидше коло в історії Формули-1 та стартуватиме з поула на трасі Монци.

Кваліфікація Гран-прі Італії подарувала вболівальникам Формули-1 історичний момент. Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен пролетів коло Монци за 1 хвилину 18.792 секунди із середньою швидкістю 264.682 км/год.

Гран-прі Італії: Ферстаппен з рекордом кола забрав сенсаційний поул у Монці

Як повідомляє офіційний акаунт Формули-1 у Х, це стало новим рекордом траси та найшвидшим колом в історії чемпіонату, перевершивши досягнення Льюїса Хемілтона п’ятирічної давнини.

Ферстаппен у вирішальному сегменті випередив обох пілотів Макларен – Ландо Норріса та Оскара Піастрі. Четвертим став Шарль Леклер, який торік здобув перемогу в Монці, стартувавши саме з цієї позиції. Льюїс Хемілтон завершив сесію п’ятим, але через штраф у п’ять позицій стартуватиме нижче.

Кваліфікація видалася надзвичайно напруженою. Спочатку лідерство перехоплювали Норріс і Піастрі, згодом найкращий час встановив Леклер, але Ферстаппен зрештою переміг і виборов поул, встановивши історичний рекорд.

