Макс Ферстаппен хоче бути готовим до будь-яких потенційних викликів за межами Формули 1.

Нідерландець таємно взяв участь у тестах GT3 на Нюрбургринзі, інформує PlanetF1. Ферстаппен сів за кермо Феррарі 296, яка належить команді Emil Frey Racing.

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Ферстаппен хотів залишитися якомога непомітнішим. За межами траси його супроводжувала охорона, а фотографам забороняли вхід у бокси команди. На боліді Макса були нанесені вигадані ім'я та прізвище (Franz Hermann). Втім, 4-разового чемпіона Формули 1 видав іменний комбінезон та шолом.

Ферстаппен не вперше їздить на приватних тестах GT3. Ширяться чутки, що Макс хоче взяти участь у 24 годинах Нюрбургрингу, тому присвячує чимало вільного часу підготовці. Нідерландець давно не приховує, що не збирається надто довго засиджуватися у Формулі 1 і планує спробувати свої сили в інших серіях.