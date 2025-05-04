Ферстаппен став автором чергового рекорду – пілот Ред Булла покращив власне досягнення в Маямі
Нідерландський гонщик Ферстаппен перевершив власний результат і встановив рекорд треку на Гран-прі Маямі.
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Про нове досягнення гонщика Ред Булла повідомляє офіційна сторінка треку в Маямі в соцмережі X.
Завдяки своїй перемозі у кваліфікації Гран-прі США 27-річний пілот побив власний рекорд на цій трасі, проїхавши коло за 1:26,204. Макс виявився швидшим за Ландо Норріса з Макларен всього на 0,065 секунди
Попередній рекорд також належав Ферстаппену. У 2023 році він пройшов коло за 1:26,814.
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