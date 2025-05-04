Нідерландський гонщик Ферстаппен перевершив власний результат і встановив рекорд треку на Гран-прі Маямі.

Макс Ферстаппен продовжує бити різноманітні рекорди в Формулі-1.

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Про нове досягнення гонщика Ред Булла повідомляє офіційна сторінка треку в Маямі в соцмережі X.

Завдяки своїй перемозі у кваліфікації Гран-прі США 27-річний пілот побив власний рекорд на цій трасі, проїхавши коло за 1:26,204. Макс виявився швидшим за Ландо Норріса з Макларен всього на 0,065 секунди

Попередній рекорд також належав Ферстаппену. У 2023 році він пройшов коло за 1:26,814.

Record setter. pic.twitter.com/qnQtKnE3sj — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) May 4, 2025

Український пілот фінішував шостим у загальному заліку Формули-4 та став найкращим серед новачків