Флорида зустріла гонщиків не звичним сонечком, а рясним дощем. Першим силу негоди відчув Шарль Леклер, який ще на тренувальному колі піймав аквапланування і "тер" стіну кількадесят метрів. На цьому спринт для пілота Феррарі завершився.

Charles Leclerc hits the wall!!



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Решта гонщиків проїхали два кола за сейфті-каром, але все ж було вирішено відкласти старт. За півгодини на відносно сухій трасі нарешті поїхали. 18-річний рекордсмен кваліфікації Антонеллі провалив перші повороти та виїхав за межі траси, пропустивши обох пілотів Макларен та Ферстаппена. Юна зірка Мерседес скаржився на агресію Піастрі, але стюарди претензій до австралійця не мали.

Асфальт став достатньо сухим для проміжної гуми, і тут почалося божевілля. З топів першим ризикнув Хемілтон і не прогадав. Після чергового зразкового піт-стопу від Феррарі британець на "софті" почав відігрувати позиції, а інші взяли з нього приклад. Натомість бригада Ред Булл спрацювала жахливо, зарано відпустивши Ферстаппена прямо у Антонеллі. Обидва лютують по радіо, а чинному чемпіону виписують 10 секунд штрафу.

SE HAN DADO ANTONELLI Y VERSTAPPEN EN BOXESpic.twitter.com/YqQOW9mlMv — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 3, 2025

Далі проблеми в іспанців. Сайнс пробиває колесо, а Лоусон "підбиванням" відправляє у стіну Алонсо. Знову поява сейфті-кара, який вже довів до не зовсім заслуженої перемоги Ландо Норріса. Піастрі другий, а Хемілтон доповнює подіум. У очках також Албон, Рассел, Стролл, Лоусон і Берман, який стартував останнім. Втім, після такого хаосу цілком можливі перегляди результатів.