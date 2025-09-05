Ферстаппен, який наразі виступає за Ред Булл, не виключив свого переходу до іншої команди. Нідерландця пов'язують з Феррарі, пілотами якого є Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон. Перед етапом Формули-1 в Італії Ферстаппена запитали, чи розглядає він перехід до цієї команди.

Феррарі зазнали відчутної втрати напередодні Гран-прі Італії – удар для Хемілтона і Леклера

"Вони вже мають гонщиків з контрактами на 2026 років, тому ніяких шансів. Що стосується майбутнього, то у житті є багато можливостей для будь-якого рішення. Тож все може бути.

Звичайно, на цей час цього не видно, але хто знає? Мені навіть важко спрогнозувати, як довго буду виступати у Формулі-1. Ти ніколи не знаєш, що станеться, чи не так?

Я вважаю, що Феррарі – це величезний бренд. Усі пілоти бачать і уявляють себе там: "Я б хотів виступати за цю Феррарі". Але я думаю, що саме в цьому полягає помилка – просто виступати за Феррарі", – наводить слова Ферстаппена Motorsport.

