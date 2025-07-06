Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став володарем поулу на Гран-прі Великої Британії, вигравши у 44-й раз кваліфікаційну гонку в Формулі-1.

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Нідерландець усі свої поули завоював в австрійській команді. Ферстаппен у складі Ред Булл за загальною кількістю поулів наздогнав іншого чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

За одну команду більше поулів завойовували лише Льюїс Хемілтон (78, Мерседес), Міхаель Шумахер (58, Феррарі) та Айртон Сенна (46, Макларен).

Водночас Ферстаппен за загальною кількістю поулів посідає п'яте місце в історичному реєстрі Формули-1. Його випереджають Хемілтон (104), Шумахер (68), Сенна (65) і Феттель (57).

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