Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл вважає, що має дуже велике відставання від лідера – Оскара Піастрі з Макларен, яке становить 69 очок.

"Мої шанси на титул? 50 відсотків. Я або виграю, або ні. Зараз я просто йду вперед, гонка за гонкою. Відставання у 69 очок – це багато. Особливо якщо враховувати те, як розвивалися події під час сезону загалом. Макларен домінував із запасом, та я не думаю, що картина раптово зміниться. Тож я не особливо переживаю через усе це. Я просто намагаюся отримувати задоволення від перегонів у Формулі-1 і поза нею, намагаюся показувати свій максимум щоразу, коли опиняюся за кермом боліда.

Якісь траси підійдуть нам краще, якісь – гірше. Можливо, траса в Сінгапурі якраз підходить нам гірше. Якщо ми виграємо, то, значить, виграємо. І це буде чудово. Якщо ні – значить, ні. Життя на цьому не закінчиться", – цитує Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен у загальному заліку сезону-2025 посідає третє місце, маючи 255 очок. У Піастрі, який лідирує, 324 бали. Друга позиція у Ландо Норріса з Макларен – у нього 299 очок.

