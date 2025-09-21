"Я думаю, що цей вікенд був для нас неймовірним. Звичайно, минулий етап теж був чудовим, але для нас знову виграти тут – це просто фантастика.

Формула-1: переможний дубль Ферстаппена, провал Піастрі, подіум для Сайнса

Звичайно, в Азербайджані нелегко. Сьогодні було дуже вітряно, тому машина постійно сильно хиталася, але я надзвичайно задоволений цим результатом.

Наступна гонка в Сінгапурі? Це знову зовсім інший виклик з високою притискною силою, але подивимося, що ми зможемо там зробити.

Шанси на чемпіонство? Я не покладаюся на надії. Залишилося 7 раундів, відставання у 69 очок – це багато. Особисто я про це не думаю. Різниця все ще велика, майже 3 перемоги на Гран-прі.

Щоб стати чемпіоном, з мого боку все має пройти ідеально, але мені потрібно ще й трохи невдачі для суперників, тому це все ще дуже важко. Ми зробимо все можливе, а потім подивимося, де ми опинимося. Я йду від гонки до гонки, як і робив завжди. Після фінального етапу в Абу-Дабі ми все дізнаємося", – цитує Макса Ферстаппена прес-служба Формули-1.

Нагадаємо, після 17 етапів лідер чемпіонату Оскар Піастрі має у своєму активі 324 очок. Ландо Норріс здобув 299 балів і посідає друге місце. Ферстаппен поки іде третім – 255 очок. Нідерландець є чинним чемпіоном Формули-1. Саме йому належить рекорд за перемогами в гонках поспіль: у 2023 році Ферстаппен виграв 10 Гран-прі, перевершивши рекорд Себастьяна Феттеля.

Загальний залік Формули-1: Піастрі та Норріс забуксували, Ферстаппен відроджує надії на інтригу