Пілот Ред Булла показав найкращий час проходження кола на трасі в Сільверстоуні та в неділю, 6 липня, почне лідером основну гонку Гран-прі Великої Британії.

Кваліфікація Гран-прі Великої Британії: тріумф Ферстаппена, чергова стабільність Макларена, аварія Колапінто – ВІДЕО

Чотириразовий чемпіон світу завоював поул, випередивши двох пілотів Макларена – Оскара Піастрі та Ландо Норріса. У нагороду за перемогу Ферстаппен отримав приз у вигляді покришки Піреллі – його Максу вручив португальський футбольний тренер Жозе Моурінью.

Поул на Гран-прі Великої Британії став для Ферстаппена 44-м у кар'єрі.

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