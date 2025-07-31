Ферстаппен офіційно оголосив свою команду на наступний сезон Формули-1
Нідерландський гонщик Формули-1 Макс Ферстаппен обрав команду, яку представлятиме у найближчому майбутньому.
Перед стартом Гран-прі Угорщини Ферстаппен заявив, що залишиться у Ред Булл у наступному сезоні.
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"Я думаю, настав час припинити чутки. Я залишаюсь у Ред Буллі на новий сезон. І ніколи не казав, що збираюся йти.
Опція у контракті про відхід? Я не обговорюватиму це. Думаю, через рік знову почнуться всі ці чутки та спекуляції", – наводить слова Ферстаппена GPBlog.
Раніше з'явилася інформація, що нідерландець втратив опцію у контракті, яка дозволяла йому покинути Ред Булл після завершення поточного сезону. Чинний контракт Ферстаппена з "биками" розрахований до 2028 року.
Нагадаємо, Макс Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном Формули-1. Наразі він посідає третє місце у загальному заліку пілотів королівських перегонів.
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