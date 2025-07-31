Перед стартом Гран-прі Угорщини Ферстаппен заявив, що залишиться у Ред Булл у наступному сезоні.

Чемпіон Формули-1 назвав фаворита у боротьбі за титул: "Він мене здивував"

"Я думаю, настав час припинити чутки. Я залишаюсь у Ред Буллі на новий сезон. І ніколи не казав, що збираюся йти.

Опція у контракті про відхід? Я не обговорюватиму це. Думаю, через рік знову почнуться всі ці чутки та спекуляції", – наводить слова Ферстаппена GPBlog.

Раніше з'явилася інформація, що нідерландець втратив опцію у контракті, яка дозволяла йому покинути Ред Булл після завершення поточного сезону. Чинний контракт Ферстаппена з "биками" розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, Макс Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном Формули-1. Наразі він посідає третє місце у загальному заліку пілотів королівських перегонів.

Піастрі впевнено переміг на Гран-прі Бельгії – Ферстаппен поруч з п'єдесталом, Хемілтон видав крутий прорив