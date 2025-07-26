26 липня відбувся спринт в рамках Гран-прі Бельгії, переможцем якої став Макс Ферстаппен.

На першому колі Ферстаппен обігнав Піастрі, який володів поул-позишн. На третьому місці розташувався Шарль Леклер, який випередив Ландо Норріса. Втім, починаючи з третього кола Ландо став відігравати відставання та повернув собі третю позицію.

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Here comes Max Verstappen!



The moment the Red Bull driver took the lead #F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/UrxSyhXrS4 — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

Варто відзначити, що на перегонах не брав участі француз П'єр Гаслі, який посів восьме місце у кваліфікації. До середини гонки стало зрозуміло, що за перемогу боротимуться Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі, який відставав від нідерландця всього на 0,5 секунди.

В підсумку Ферстаппен втримав лідерство та виграв спринт на Гран-прі Бельгії. Піастрі фінішував другим, Ландо Норріс – третім. Шарль Леклер посів четверте місце.

У заліковій зоні також фінішували Естебан Окон з Хааса, Карлос Сайнс з Вільямса, Олівер Берман з Хаас та Ісаак Аджар з Рейсінг Буллз. Льюїс Хемілтон, який провалив кваліфікацію, фінішував лише 15-м.