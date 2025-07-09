Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен не згоден з покаранням Оскара Піастрі, якого оштрафували через інцидент в Сільверстоуні.

"Я лише після фіналу гонки дізнався, що Оскар отримав штраф в 10 секунд. Вважаю, що це занадто суворе покарання. Але я не встановлюю правила. Зі мною таке траплялося не раз, коли інші різко гальмували переді мною", – цитує Ферстаппена racingnews365.

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Гонщик Макларен Оскар Піастрі не зміг фінішувати першим на Гран-прі Великої Британії через 10-секундний штраф після різкої зупинки, коли сейфті-кар покидав трек. В підсумку гонку в Сільверстоуні виграв партнер Піастрі по Макларен – Ландо Норріс.

Сам Ферстаппен посів лише п'яте місце, не вписавшись у поворот якраз через кілька секунд після різкої зупинки Піастрі. В загальному заліку пілотів нідерландець йде третім у поточному сезоні, поступаючись лише Піастрі та Норрісу. У Макса 165 очок, тоді як в Оскара та Ландо – 234 та 226 балів відповідно.

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