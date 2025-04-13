"Зараз Макларен не є моїм суперником. Я просто беру участь у цьому чемпіонаті. Чи бачу я себе у боротьбі за титул? Ні, не бачу.

Ферстаппен, Хемілтон і Норріс позаду Альпін, поул Піастрі, аварійно-провальний Хаас: кваліфікація гран-прі Бахрейну

Якщо ви подивитеся на відставання від Макларен, то зрозумієте, що я не здивований. Я вже говорив команді під час зимових тестів, що відставання становить півсекунди, і це підтвердилося, тож я мав рацію в цьому відношенні. Якщо поглянути на весь сезон, то я не думаю, що у нас коли-небудь був реальний шанс.

Якщо інші припускаються помилок, як у кваліфікації в Сузуці, то ми можемо бути попереду. У Сузуці було неможливо обганяти, але так буває не завжди. Ми спробували все, що могли, і нічого не спрацювало, тож проблема не в цьому. Якби мені довелося знову проходити кваліфікацію, я не уявляю, що ще ми могли б змінити. Ми спробували все, що має сенс на цій трасі. У перегонах я зроблю все можливе, але не знаю, чи вистачить цього для подіуму або шостого місця", – цитує Ферстаппена Motorsport.

Додамо, що Макс Ферстаппен посідає аж 14-те місце у загальному заліку цього сезону Формули-1. До слова, Гран-прі Бахрейну відбудеться сьогодні, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.