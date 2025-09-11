Як повідомляє Mundodeportivo, пілота Ред Булла Макса Ферстаппена попросили назвати найкращих чинних пілотів Формули-1 у різних аспектах, проте без можливості згадати себе.

Чотириразовий чемпіон світу виділив лише двох суперників – Шарля Леклера з Феррарі та Фернандо Алонсо з Астон Мартіна. Цікаво, що у своєму переліку він не згадав жодного представника Макларена.

Найкращі, за версією Ферстаппена:

у кваліфікаціях – Шарль Леклер;

у гонках – Фернандо Алонсо;

гоночний інтелект – Фернандо Алонсо;

обгони – Шарль Леклер;

оборона позиції – Фернандо Алонсо;

найбільш націлений на боротьбу – Фернандо Алонсо.

