Ферстаппен назвав найкращих у Формулі-1 – список здивував
Макс Ферстаппен назвав найкращих чинних гонщиків Формули-1 у різних компонентах.
Як повідомляє Mundodeportivo, пілота Ред Булла Макса Ферстаппена попросили назвати найкращих чинних пілотів Формули-1 у різних аспектах, проте без можливості згадати себе.
Чотириразовий чемпіон світу виділив лише двох суперників – Шарля Леклера з Феррарі та Фернандо Алонсо з Астон Мартіна. Цікаво, що у своєму переліку він не згадав жодного представника Макларена.
Найкращі, за версією Ферстаппена:
у кваліфікаціях – Шарль Леклер;
у гонках – Фернандо Алонсо;
гоночний інтелект – Фернандо Алонсо;
обгони – Шарль Леклер;
оборона позиції – Фернандо Алонсо;
найбільш націлений на боротьбу – Фернандо Алонсо.
