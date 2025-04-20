Нідерландець на нинішньому боліді Ред Булл має обмаль шансів виграти 5-й титул поспіль, про що не соромиться розповідати публічно. Можливо, у 28 років настане момент, щоб покинути систему "червоних биків", з якою пов'язані всі кар'єрні успіхи Ферстаппена. Втім, очевидних варіантів вибору наступної команди наразі немає, а новий регламент у наступному сезоні лише додає плутанини. Журналіст Ендрю Бенсон приголомшив інсайдом – Макс взагалі може пропустити 2026 рік, оцінити рівень команд і лише тоді ухвалити рішення щодо продовження кар'єри.

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"Одна з найбільш інтригуючих історій навколо Ферстаппена на даний момент полягає в тому, що він, можливо, може взяти відпустку наступного року. Просто подивиться, як діють правила, а потім вибере команду на 2027 рік.

Ця ідея була озвучена мені деким з близького оточення Макса, хоча я навіть не розпитував. Тому я б не виключав такий сценарій. Звичайно, я не знаю, чи це не просто якісь ігри, щоб додати олії у вогонь. Але чому б і ні?" – цитує Бенсона F1oversteer.

Додамо, що основними претендентами на запрошення Ферстаппена називають Мерседес та Астон Мартін. "Срібні стріли" оптимістично налаштовані щодо свого нового двигуна, а "зелені" переманили з Ред Булл геніального конструктора Едріана Ньюї.

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