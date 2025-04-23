Макс Ферстаппен може не доїхати за кермом Ред Булл навіть 2025 рік, якщо результати команди просядуть ще більше.

Формально контракт 4-разового чемпіона з "биками" розрахований до кінця 2028 року, однак в ньому є пункт про дострокове завершення, інформує The Race.

300 мільйонів доларів за 3 роки: середняк Формули-1 змінює власників і хоче заманити Ферстаппена космічним контрактом

Зокрема, Ферстаппен нібито може розірвати угоду в односторонньому порядку, якщо зустріне літню паузу нинішнього сезону поза топ-2 заліку пілотів. Зараз саме так і є – Макс лише третій, поступаючись 2 очками Ландо Норрісу та 12-ма Оскару Піастрі. Більшість експертів вважає, що становище Ред Булл було б ще гіршим, якби не майстерність нідерландця.

У команди з Мілтон-Кінса залишилось 9 етапів до серпневої перерви, щоб покращити болід і переконати Ферстаппена не "тікати".

Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Саудівської Аравії, Ферстаппен прийшов другим через прикрий штраф