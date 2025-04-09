Відразу 6 команд підтвердили намір випустити на першу практику гонщиків без досвіду у Формулі 1. Вона відбудеться 11 квітня.

Скандальна команда Формули-1 оголосила про підписання нового пілота – переможець 24 годин Ле-Мана, який їздив за Альпін

Регламент зобов'язує кожного бойового пілота щонайменше двічі упродовж сезону поступитися місцем у боліді новачку, щоб він отримував досвід. Багато команд вирішили зробити це саме на гран-прі Бахрейну, оскільки тут перша тренувальна сесія не надто інформативна. Кваліфікація та гонка відбудуться у прохолодніших умовах, і там всі бойові пілоти повернуться на свої місця.

Список підтверджених замін на першій практиці гран-прі Бахрейну:

Ред Булл: Аюму Іваса замість Макса Ферстаппена.

Феррарі: Діно Бегановіч замість Шарля Леклера.

Мерседес: Фред Весті замість Джорджа Рассела.

Астон Мартін: Феліпе Друговіч замість Фернандо Алонсо.

Вільямс: Люк Браунінг замість Карлоса Сайнса.

Хаас: Рьо Хіракава замість Олівера Бермана.