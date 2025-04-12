Макларен перенесли домінування з практик на кваліфікацію – Піастрі та Норріс по черзі забрали два перші сегменти. Відверто розчарував Олівер Берман, який стартуватиме останнім. Разом з ним у першому сегменті вилетіли Стролл, Бортолето, Лоусон та Аджар.

Катастрофу Хаас продовжив Окон, який невдало вийшов з другого повороту і розбив болід. Француз завтра розпочне з 15-го місця.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Ред Булл обрав дивну стратегію випуску болідів під самісіньку завісу сегментів, однак все працювало нормально. Навіть Цунода "заповз" у третій, чого з напарниками Ферстаппена цього сезону ще не траплялось. Крім Окона, прощаємось з Алонсо, Хюлькенбергом, Аджаром і Дуеном, для якого 11-та позиція це явно прорив. Альпін взагалі приголомшують, бо Гаслі третій слідом за Макларенами!

У третьому сегменті з пілотів "Папая-тім" темп зберіг лише Піастрі, який і забрав поул. Якусь нову передачу знайшов Мерседес – Рассел другий, Антонеллі четвертий. Топ-3 замкнув Леклер, який таки щось вміє у кваліфікаціях.

А тепер про зіркових невдах – Норріс з черговою помилкою лише шостий! Ферстаппен сьомий, але від Ред Булл особливо нічого й не чекали. Хемілтон дев'ятий, пропустивши свого "попередника" Сайнса (іспанець нарешті показав клас за кермом Вільямс). Цунода має радіти і десятому місцю. Головний герой кваліфікації – безсумнівно, П'єр Гаслі, який на Альпін заскочив у топ-5.

Повні результати кваліфікації гран-прі Бахрейну: