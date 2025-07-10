"Ми разом розділили найбільший успіх, якого тільки могли досягти – від моєї першої перемоги до чотирьох титулів чемпіона світу.

Екс-керівник Ред Булл не стримав емоцій після скандального звільнення: "Це стало для мене шоком"

Ми разом вигравали пам'ятні гонки та встановлювали нові й нові рекорди. Дякую тобі за все, Крістіане!" – написав Макс Ферстаппен в X після звільнення Хорнера.

Додамо, що саме Крістіан Хорнер дав початок виступам Ферстаппена в Формулі-1 у 2015 році. Легендарний колишній пілот Нікі Лауда розповідав, що Мерседес та інші команди хотіли перехопити Макса, але Ред Булл на чолі з Хорнером одразу ж пообіцяли нідерландцю місце в Формулі-1 замість тестів та статусу запасного гонщика. І в підсумку "бики" не помилилися.

Ред Булл офіційно звільнив керівника, який приніс австрійцям 14 титулів і вляпався у гучний скандал