Напередодні у Джидді відбулось Гран-прі Саудівської Аравії. Перемогу на 5-му етапі сезону Формули-1 здобув представник Макларен Оскар Піастрі. Другим фінішував чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Ред Булла. Вперше на подіум потрапила команда Феррарі – Шарль Леклер посів третю сходинку.

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Попри не надто вдалий старт Скудерія продовжує демонструвати найкращі результати по піт-стопах. Зокрема у Джидді італійці встановили рекорд сезону, застовбивши за собою одразу два місця. На 30-му колі Шарлю Леклеру замінили чотири колеса за 2,00 секунди. Другий за часом піт-стоп теж належить Скудерії – за 2,07 секунди Феррарі провели зупинку для Хемілтона.