Феррарі втратили головного інженера Джока Кліра, який понад десять років відповідав за роботу з пілотами.

Перед домашнім Гран-прі Італії Феррарі отримали неприємний удар. Як повідомляє Sportbible, з комани йде один із найдосвідченіших фахівців – головний інженер з продуктивності Джок Клір.

61-річний британець приєднався до Феррарі у 2015 році й понад десять років відповідав за налаштування болідів і підготовку гонщиків. Особливою сферою його роботи була співпраця з Шарлем Леклером, якого він супроводжував у ролі наставника та старшого інженера з продуктивності.

Клір має довгу й авторитетну історію у Формулі-1. Він був інженером Жака Вільньова під час чемпіонського сезону 1997 року, а пізніше працював із Такумою Сато та Рубенсом Баррікелло у складі Хонди. Після трансформації команди у Браун і переходу під крило Мерседес він залишився в структурі й став інженером із продуктивності для легенд спорту — Міхаеля Шумахера та Льюїса Хемілтона. Саме у 2014 році Хемілтон здобув свій другий титул під керівництвом Кліра.

Втрата Кліра є чутливою для команди, яка і без того переживає складний період. Минулого тижня в Зандворті обидва боліди Феррарі не дісталися фінішу: Леклер отримав критичні пошкодження після зіткнення з Мерседесом Кімі Антонеллі, а Льюїс Хемілтон врізався у відбійник на слизькій трасі. На додачу, британця покарали п’ятьма позиціями на стартовій решітці в Монці за інцидент із жовтими прапорами.

