Французький інженер і менеджер Фредерік Вассер уклав новий контракт з Феррарі, інформує прес-служба Скудерії. Чітких термінів співпраці не розголошують, однак відомо, що угода розрахована на декілька років.

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Нагадаємо, Вассер став керівником Феррарі у 2023 році. Головним завданням 57-річного фахівця була перебудова Скудерії та повернення команди до перемог – італійці не вигравали титулів з 2008 року. Раніше повідомлялося, що в Феррарі готові були звільнити француза.

До слова, Вассер був одним з найважливіших елементів у запрошенні в команду пілота Льюїса Хемілтона, якого знає ще з часів виступів британця у молодших гоночних серіях.

Варто зазначити, що Феррарі наразі провалює сезон – її пілоти поки не виграли жодної кваліфікації чи гонки. У загальному заліку пілотів після 13-ти етапів Шарль Леклер йде п'ятим (139 очок), а Льюїс Хемілтон посідає шосту сходинку (109 балів). У Кубку конструкторів Феррарі другі (248 пунктів), однак відстають від лідера – Макларен – на 268 очок.