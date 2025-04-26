Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо, який нині є найстаршим у пелотоні, поміркував над своїм майбутнім.

"Доки планую їздити? Не до 50-ти, але я не знаю. Тому ми залишили можливість відкритою.

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Минулого року, коли ми обговорювали контракт, були речі, які виглядали дуже привабливо. Я хотів виступати у 2024-му, точно – у 2025-му, і побачити, як виглядатиме команда у 2026-му.

Після 2026 року – не знаю. Буду йти сезон за сезоном. Подивлюсь, наскільки я мотивований. Зараз я дуже мотивований, але не можу гарантувати цього через три-чотири роки – і не хочу підставляти команду.

Якщо я буду потрібен як пілот – залишусь. Якщо відчую, що вже не можу бути достатньо швидким, або команда має інші плани – я перший підніму руку", – цитує Алонсо Racingnews365.

Нагадаємо, іспанець провально розпочав поточний сезон, не набравши жодного очка за 5 стартових етапів.

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