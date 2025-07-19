Євро-2025 U-23 з легкої атлетики, метання списа, фінал, чоловіки

1. Артур Фельфнер (Україна) – 81,14 м

2. Нік Тамм (Німеччина) – 80,74 м

3. Ееміл Порварі (Фінляндія) – 79,88 м

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Фельфнер захищав звання чемпіона континенту U-23, яке здобув у 2023 році. Протистояли йому 11 атлетів, зокрема – учасник Олімпіади-2024 Макс Денінг, особистий рекорд якого становить 90,20 м.

У другій спробі українець, показавши результат 78,12 метра, вийшов на третю позицію. Після цього Артур ніяк не міг покращити свій результат. Це йому вдалося лише у завершальній спробі – спис він відправив на 81,14 метра та вийшов у лідери. Німець Тамм в останній спробі також покращив свій результат, але до золота не дотягнувся.

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