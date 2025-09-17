Артур Фельфнер виступив у відборі ЧС-2025 з легкої атлетики у метання списа. Результати та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Український метальник списа Артур Фельфнер за підсумками відбіркової стадії мав потрапити у топ-12 загального заліку, щоб забезпечити собі участь в фіналі.

Дорощук посів четверте місце на ЧС-2025 – найкращий результат сезону медаль не приніс

У першій спробі спис Фельфнера полетів на 73,77 метра. У другій спробі Артур покращив свій результат (76,13 метра), але це дозволило йому посісти попередньо тільки 16-ту позицію у своїй групі та 33-ту – загалом. Українцю треба було результат покращувати, мінімум – метрів на п'ять. На жаль, завершальна спроба у Фельфнера взагалі вийшла без результату.

У підсумку українець посів у кваліфікації 33-те місце та завершив на цьому свої виступи на чемпіонаті світу.

Фельфнер став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед молоді – золото виборов в останній спробі