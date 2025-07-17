Анна Максименко та Емілі Конрад посіли призові місця на Універсіаді-2025 у Німеччині.

Максименко та Конрад подолали груповий етап та виграли по чотири поєдинки в турі на вибування. У поєдинку за фінал Анна здолала бронзову призерку Всесвітньої Універсіади-2025 Едіну Кардош з Угорщини – 15:12.

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Емілі Конрад у півфіналі зустрілася з переможницею цьогорічного Гран-прі в Катарі, Кейлін Се з Гонконгу. Українська спортсменка поступилася з рахунком 8:10 та в підсумку здобула бронзу змагань.

Таким чином, у фінальному матчі турніру Кейлін Се зустрінеться з іншою українкою Анною Максименко.

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